Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Konyaspor 2- Aytemiz Alanyaspor 3

 Gol düellosu şeklinde geçen maçın galibi Aytemzi Alanyaspor oldu.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:45
Konyaspor 2- Aytemiz Alanyaspor 3

Konyaspor 2- Aytemiz Alanyaspor 3

   Gol düellosu şeklinde geçen maçın galibi Aytemzi Alanyaspor oldu.Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Aytemiz Alanyaspor karşılaşmayı 3-2 kazanarak Lig'i 5. sırada tsmamladı.Karşılaşmada Konyaspor 19. dakikada Alper Uludağ ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Marin Konyaspor'u 2-0 öne geçiren golü ettı.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

   Maçta ikinci yarıda adeta silkelenen Alanyaspor 62. dakikada Junior ile durumu 2-1 yaptı.80. dakikada Anastsios ile durum 2-2 oldu.87. dakikada Efecan Alanyaspor'un 3. golünü attı.Ve karşılaşma Alanyaspor'un 3-2 galibiyeti ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
KonyasporAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu
Göztepe 3- DG Sivasspor 1
Göztepe 3- DG Sivasspor 1
Gençlerbirliği 0- Beşiktaş 3
Gençlerbirliği 0- Beşiktaş 3
Kayserispor 1 - Trabzonspor 2
Kayserispor 1 - Trabzonspor 2
Fenerbahçe 3 - Çaykur Rizespor 1
Fenerbahçe 3 - Çaykur Rizespor 1
Antalyaspor 2- Galatasaray 2
Antalyaspor 2- Galatasaray 2
Maskeler takıldı, mesafeler korundu, hamleler yapıldı
Maskeler takıldı, mesafeler korundu, hamleler yapıldı
Ç.Rizespor 3 - Yeni Malatyaspor 0
Ç.Rizespor 3 - Yeni Malatyaspor 0
Süper Lig Şampiyonu M.Başakşehir
Süper Lig Şampiyonu M.Başakşehir
Trabzonspor 3 - Konyaspor 4
Trabzonspor 3 - Konyaspor 4

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim