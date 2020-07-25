25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:45
Konyaspor 2- Aytemiz Alanyaspor 3
Gol düellosu şeklinde geçen maçın galibi Aytemzi Alanyaspor oldu.Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Aytemiz Alanyaspor karşılaşmayı 3-2 kazanarak Lig'i 5. sırada tsmamladı.Karşılaşmada Konyaspor 19. dakikada Alper Uludağ ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Marin Konyaspor'u 2-0 öne geçiren golü ettı.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
Maçta ikinci yarıda adeta silkelenen Alanyaspor 62. dakikada Junior ile durumu 2-1 yaptı.80. dakikada Anastsios ile durum 2-2 oldu.87. dakikada Efecan Alanyaspor'un 3. golünü attı.Ve karşılaşma Alanyaspor'un 3-2 galibiyeti ile sona erdi.