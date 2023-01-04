Konyaspor 2 - DG Sivasspor 2

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Konyaspor evinde DG Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk, Serkan Olguncan ve Gökhan Barcın hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 4. Dakikada Konyaspor’da Bruno Paz sarı kart gördü.22. dakikada Konyaspor, Muhammet Demir ile 1-0 öne geçti.34. dakikada DG Sivasspor, Max Gradel ile skoru 1-1 yaptı.42. dakikada Konyaspor’da Muhammet Demir sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor’da Bruno Paz oyundan çıktı.Yerine Soner Dikmen oyuna girdi.56. dakikada Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile 2-1 öne geçti.63. dakikada DG Sivasspor’da Hakan Arslan ve Max Gradel oyundan çıktı.Yerine Charilaos Charisis ve Ahmed Musa oyuna girdi.

79. dakikada Konyaspor’da Muhammet Demir oyundan çıktı.Yerine Ederi Çekiçi oyuna girdi.76. dakikada DG Sivasspor’da Abdul Keita oyundan çıktı.Yerine Alaaddin Okumuş oyuna girdi.79. dakikada DG Sivasspor Charilaos Charisis ile skoru 2-2 yaptı.

84. dakikada Konyaspor’da Amilton oyundan çıktı.Yerine Robert Meriç oyuna girdi.87. dakikada DG Sivasspor’da Karol Angielski oyundan çıktı.Yerine Uğur Çiftçi oyuna girdi.87. dakikada Konyaspor’da Konrad Michalak oyundan çıktı.Yerine Uche Ikpeazu oyuna girdi.90. dakikada DG Sivasspor’da Robin Yalçın sarı kart gördü.90+3. Dakikada Konyaspor’da Uche Ikpeazu sarı kart gördü.90+5. Dakikada Konyaspor’da Endri Çekiçi sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Konyaspor:Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic, Konrad Michalak, Bruno Paz, Amilton, Muhammet Demir, Mame Biram Diouf

Teknik Direktör:İlhan Palut

DG Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Abdul Keita, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Max Gradel, Karol Angielski

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Süper Lig 17. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 17. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 18. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF