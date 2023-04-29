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Konyaspor 2 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 32. Hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor’u 2-1 yendi.

29 Nisan 2023 Cumartesi 18:13
Konyaspor 2 - Trabzonspor 1

Konyaspor 2 - Trabzonspor 1

   Spor Toto Süper Lig 32. Hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor’u 2-1 yendi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narin ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönettti.

   Karşılaşmanın 12.dakikasında Trabzonspor Marek Hamsik ile 1-0 öne geçti.37.dakikada Konyaspor Alejandro Pozuelo ile skoru 1-1 yaptı.36.dakikada Trabzonspor’da Manolis Siopis sarı kart gördü.45+4.dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.45+5.dakikasında Trabzonspor’da Umut Bozok sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor’da Uğurcan Yazgılı ve Konrad Michalak oyundan çıktılar.Yerine Kahraman Demirtaş ve Mahir Emreli oyuna girdiler.63.dakikada Konyaspor’da Andreas Bouchelakis yerini Bruno Paz’a bıraktı.

   68.dakikada Trabzonspor’da Umut Bozok yerini Arif Boşluk’a bıraktı.71.dakikada Konyaspor’da Mahir Emreli sarı kart gördü.79.dakikada Trabzonspor’da Enis bardhi ve Trezeguet oyundan çıktılar.Yerine jean Philippe Gbamin ve Mami Gomez oyuna girdiler.

   85.dakikada Konyaspor Soner Dikmen ile 2-1 öne geçti.87.dakikada Konyaspor’da Soner Dikmen sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Trabzonspor’da Marek Hamsik yerini lazar Markovic’e bıraktı.90.dakikada Konyaspor’da Ahmet Oğuz yerini Cebrail Karayel’e bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Trabzonspor’u 2-1 yendi.Bu sonuçla Konyaspor puanını 42 yaparken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.

Süper Lig 33.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 29.04.2023 22:39
Anahtar Kelimeler:
KonyasporTrabzonspor
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