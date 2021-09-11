Konyaspor 3 - Altay 1
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor evinde Altay'ı 3-1 yendi Konyaspor, bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.Karşılaşmanın 7. dakikasında Konyaspor, Soner Dikmen ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golü işle Konyaspor skoru 2- 0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 83. dakikada Konyaspor, Amar Rahmanovic, skoru 3-0 yaptı.90+3. dakikada Altay, Ahmed Rayyan, ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşamadan Konyaspor 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 10 yaparken, Altay, 6 puanda kaldı.
Konyaspor:Ibrahim Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, Serdar Gürler, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiç, Zymer Bytyqi, Sokol Cikalleshi
Teknik Direktör:İlhan Palut
Altay:Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Martin Rodriguez, Andre Poko, Cesar Pinares, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Daouda Bamba
Yedekler.Cihan Topaloğlu, Eric Björkander, Tolga Ünlü, Eren Erdoğan, Serge Arnaud Aka, Ceyhun Gülselam, Thaciano, Ahmed Rayyan, Marco Paixao, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör:Mustafa Denizli