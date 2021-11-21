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Konyaspor 3 - Ç.Rizespor 0

 Süper Lig 13. Hafta maçında Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

21 Kasım 2021 Pazar 18:10
Konyaspor 3 - Ç.Rizespor 0

Konyaspor 3 - Ç.Rizespor 0

   Süper Lig 13. Hafta maçında Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.Karşılaşmanın 1. dakikasında Konyaspor, Zymer Bytyqi ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Konyaspor'da Ahmet Çalık sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. dakikada Konyaspor,  Paul-Jose Mpoku ile skoru 2-0 yaptı.68. dakikada Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.81. dakikada Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen sarı kart grödü.90. dakikada Konyaspor,  Konrad Michalak ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Konyaspor puanını 26 yaparken, Çaykur Rizespor 7 puanda kaldı.

Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
KonyasporÇaykur Rizespor
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