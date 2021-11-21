Konyaspor 3 - Ç.Rizespor 0
Süper Lig 13. Hafta maçında Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.Karşılaşmanın 1. dakikasında Konyaspor, Zymer Bytyqi ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Konyaspor'da Ahmet Çalık sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. dakikada Konyaspor, Paul-Jose Mpoku ile skoru 2-0 yaptı.68. dakikada Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.81. dakikada Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen sarı kart grödü.90. dakikada Konyaspor, Konrad Michalak ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 26 yaparken, Çaykur Rizespor 7 puanda kaldı.
Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF