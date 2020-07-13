Konyaspor 4- M.Başakşehir 3

Konyaspor evinde bol gollü geçen karşılaşmada Lider Medipol Başakşehir'i 4-3 yendi.Medipol Başakşehir maçın henüz 3.dakikasında Edin Visca ile penaltıdan 1-0 öne geçti.20. dakikada Maçın başında penaltıya sebebiyet veren Konyasporlu Miya, attığı golle skoru 1-1‘e getirdi.28. dakikada Ev sahibi Konyaspor Ömer Ali Şahiner’in golüyle 2-1 öne geçti.İlk yarının uzatma dakikalarında Lider Başakşehir şokta! Konyaspor, Faruk Miya ile skoru 3-1 yaptı.İlk yarı Konyaspor'un 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 70. dakikada Medipol Başakşehir’in golcü futbolcusu Demba Ba’nın golüyle durum 3-2 oldu.77. dakikada Başakşehir harika bir geri dönüşe imza attı ve Elia ile 3-3‘lük beraberliği yakaladı.85. dakikada Konyaspor Skubic ile tekrar öne geçti: 4-3.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.Bu sonuçla Medipol Başakşehir 66 puanda kalırken, Konyaspor puanını 33'e çıkardı.

KONYASPORİ: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali

BAŞAKŞEHİRİ: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba