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Konyaspor 90. dakikada yıkıldı, Gaziantep FK 3 - Konyaspor 1

Konyaspor 1-0 galip oyandığı karşılaşmayı 90+ da yedikleri gollerle yıkıldılar.

09 Temmuz 2020 Perşembe 22:55
Konyaspor 90. dakikada yıkıldı, Gaziantep FK 3 - Konyaspor 1

Konyaspor 90. dakikada yıkıldı, Gaziantep FK 3 - Konyaspor 1

   Konyaspor 1-0 galip oyandığı karşılaşmayı 90+ da yedikleri gollerle yıkıldılar.Gaziantepspor evinde Konyaspor'a şans vermedi.Gaziantep FK, kümede kalma savaşı veren rakibi Konyaspor karşısında 86. dakikaya 1-0 geride girdi. Ancak 90+9'da bulduğu golle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlılar ligde kalma yarışında son dakikalarda yediği gollerle büyük bir yara aldı.Karşılaşmada Konyaspor 13. dakikada Milosevic’in golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarı Konyaspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   İkinci yarıda Gaziantep FK 87. dakikada kazanılan penaltıda Maxim ile 1-1’lik beraberliği yakaladı. Bu golden bir dakika sonra ev sahibi takım Furkan Soyalp ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladığı golü buldu. Maça noktayı koyan isim ise kaleci Günay’ın asistinde Pawlowski oldu: 3-1.

   Bu sonuçla Gaziantep 41 puanla 8. sıraya yükseldi. Konyaspor ise son 3 haftaya 30 puanla 17. sırada girdi.

Anahtar Kelimeler:
KonyasporGaziantep FK
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