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Konyaspor, Ankaragücü puanları paylaştı

Konyaspor evinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Konyaspor, Ankaragücü puanları paylaştı

Konyaspor evinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 21:31
Konyaspor, Ankaragücü puanları paylaştı

Konyaspor, Ankaragücü puanları paylaştı

    Konyaspor evinde MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.Süper Lig’in açılış haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Heyecan dolu maçta gol sesi çıkmazken taraflar sezonu birer puana razı olarak açmış oldu.

İki takım taraftarları da adeta futbolu ne kadar özlediklerini gösterircesine takımlarına destek olurken iki ekip de taraftarın yarattığı yoğun atmosferi gollerle süslemeyi başaramadı.

Konyaspor, gelecek hafta Galatasaray’a konuk olacak. Ankaragücü ise Kayserispor’u ağırlayacak.

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat Öztorun, (Dk.73 Mücahit Can Akçay ), Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk.79 Ali Yaşar ), Erdon Daci, Bajic  

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak (Dk.87 Cebrail Karayel), Moke (Dk.85 Faty), Sedat Ağçay, Aydın Karabulut (Dk.77 Sadaev), Canteros , İlhan Parlak, Orgill

 SARI KARTLAR: İlhan Parlak, Faty (MKE Ankarağücü) 

Anahtar Kelimeler:
KonyasporMKE Ankaragücü
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