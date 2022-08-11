Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Konyaspor Avrupa'ya veda etti....Konyaspor 2 - Vaduz: 4

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Konyaspor evinde Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 21:46
Konyaspor Avrupa'ya veda etti....Konyaspor 2 - Vaduz: 4

Konyaspor Avrupa'ya veda etti....Konyaspor 2 - Vaduz: 4

     UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Konyaspor evinde Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi.Liechtenstein 2.Lig temsilcisiyle kozlarını paylaşan Konyaspor 18. dakikada Guilherme'nin penaltısıyla 1-0 öne geçti.28. dakikada  Vaduz, Cedric Gasser  ile skoru 1-1 yaptı.31. dakikada Vaduz,  Manuel Sutter'in golüyle 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Vaduz'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.  

     Karşılaşmanın ikinci yarısında 67.dakikada Vaduz, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Tunahan Çiçek ile skoru 3-1 yaptı.89. dakikada Vaduz,  Gasserile skoru 4-1 yaptı.90+4. dakikada Konyaspor'da Hadziahmetovic ceza yayının oradan kazanılan frikikte skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Vaduz'a 4-2 yenilerek elendi.

   Bu sonuçla  Konyaspor, İsviçre 2.Lig ekibi karşısında aldığı yenilgi ile Avrupa'ya havlu attı.  

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Robert Muric, Muhammet Demir

Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel Isik, Iodice, Tolgahan Çiçek, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere

Son Güncelleme: 15.08.2022 01:00
Anahtar Kelimeler:
KonyasporVaduz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gol düellosunun galibi yok....Alanyaspor 3 - Beşiktaş 3
Gol düellosunun galibi yok....Alanyaspor 3 - Beşiktaş 3
Ümraniyespor 0 - Antalyaspor 1
Ümraniyespor 0 - Antalyaspor 1
Aslana evinde şok....Galatasaray 0 - Giresunspor 1
Aslana evinde şok....Galatasaray 0 - Giresunspor 1
Kayserispor 1 - Istanbulspor 0
Kayserispor 1 - Istanbulspor 0
Manu ilk yarıda yıkıldı…Brentford 4 - Manchester United 0
Manu ilk yarıda yıkıldı…Brentford 4 - Manchester United 0
City farklı kazandı…Manchester City 4 - Bourmemouth 0
City farklı kazandı…Manchester City 4 - Bourmemouth 0
Süper Lig 2. Hafta açılış maçında....Trabzonspor 1 - Hatayspor 0
Süper Lig 2. Hafta açılış maçında....Trabzonspor 1 - Hatayspor 0
Başakşehir farklı kazanarak turu geçti
Başakşehir farklı kazanarak turu geçti
Fenerbahçe turu rahat geçti.
Fenerbahçe turu rahat geçti.
 Kadıköy'de kazanan yok...Fenerbahçe 3  - Ümraniyespor 3
 Kadıköy'de kazanan yok...Fenerbahçe 3  - Ümraniyespor 3

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim