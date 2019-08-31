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Konyaspor beraberliğe devam etti

Konyaspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Konyaspor beraberliğe devam etti

Konyaspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:34
Konyaspor beraberliğe devam etti

Konyaspor beraberliğe devam etti

   Konyaspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Antalyaspor 16. dakikada Ali Turan’ın yaptığı penaltı sonrasında Serdar Özkan’ın vuruşuyla 1-0 öne geçti. Konyaspor 60. dakikada Bajic ile 1-0 öne geçti. Daci’nin yaptığı ortaya iyi yükselen Bosnalı futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Boffin çaresiz kaldı.

Dakikalar 75’i gösterdiğinde oyuna ikinci yarının başında giren Miya, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla topu köşeye gönderirken Konyaspor’u da 2-1 öne geçirdi.

Yeşil-beyazlılar bu sezon ilk galibiyet çok yakınken Antalyaspor’da Paul Omo Mukairu sahneye çıktı! Oyuna 78’de giren 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 84. dakikada durumu 2-2’ye getirdi.

Bu sonuçla Konyaspor 3 puana, Antalyaspor da 4 puana yükseldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan (Dk. 46 Ali Çamdalı), Ferhat Öztorun (Dk. 46 Miya), Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Daci, Milosevic (Dk. 88 Mücahit Can Akçay), Bajic

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka (Dk. 76 Tarık Çamdal), Ufuk Akyol, Doğukan Sinik (Dk. 78 Paul Mukairu), Serdar Özkan, Charles, Aatif Chahechouhe (Dk. 67 Fredy), Gustavo Blanco

Goller: Dk. 16 Serdar Özkan (Penaltıdan), Dk. 85 Paul Mukairu (Antalyaspor), Dk. 60 Bajic, Dk. 75 Miya (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Gustavo Blanco, Dk. 90 Boffin (Antalyaspor), Dk. 83 Jevtovic Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Konyaspor)

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
KonyasporAntalyaspor
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