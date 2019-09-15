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Konyaspor deplasmanda kazandı 

 Konyaspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Konyaspor deplasmanda kazandı 

 Konyaspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 22:10
Konyaspor deplasmanda kazandı 

Konyaspor deplasmanda kazandı 

   Konyaspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'a konuk olan Konyaspor, iki tarafın da pozisyon üretmekte zorlandığı mücadelede 1-0'lık galibiyetle 3 puanı cebine koydu.Dakikalar 14'ü gösterirken, rakip ceza sahasının ortalarından kesilen topa iyi yükselen Hugo Rodallega'nın kafa vuruşunu Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı çıkardı.54. dakikada konuk ekip adına sahneye çıkan Farouk Miya, Deni Milosevic'in içeri çevirdiği topu kontrol etti ve kalecinin soluna yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Konyaspor, zor geçen deplasmanda galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı.Bu galibiyetin ardından konuk ekip Konyaspor puanını 6'ya çıkararak maç fazlasıyla 9. sıraya yükselirken, ev sahibi Yukatel Denizlispor 7 puanla 5. sıraya geriledi.

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
KonyasporYukatel Denizlispor
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