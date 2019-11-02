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Konyaspor evinde berabere kaldı

Konyaspor evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor evinde berabere kaldı

Konyaspor evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 18:26
Konyaspor evinde berabere kaldı

Konyaspor evinde berabere kaldı

    Konyaspor evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig’de günün açılış maçında İttifak Holding Konyaspor evinde Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni ağırladı. Son 2 haftadır galibiyet alamayan ve 2-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe deplasmanında da 5-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor, seyircisi önünde yine 3 puan alamadı.

37. dakikada Farouk Miya ile öne geçen Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açacak  pozisyonları harcayan Aykut Kocaman’ın öğrencileri rakibini oyundan düşüremedi.

Gençlerbirliği 90+4’te Yasin Pehlivan’ın attığı şık rövaşata golüyle son dakikada beraberliği yakaladı. Bu sonucun ardından Konyaspor 13 puanla 8.sırada kalırken Gençlerbirliği ise 7 puana yükseldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 49 Volkan Fındıklı), Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Bajic), Milosevic, Shengelia (Dk. 90 1 Diagne), Miya

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Ramos, Polomat, Ayite (Dk. 83 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Goller: Dk. 37 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 4 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 41 Polomat, Dk. 85 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 87 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

(Sözcü)

Son Güncelleme: 02.11.2019 18:30
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