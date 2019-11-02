Konyaspor evinde berabere kaldı

Konyaspor evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig’de günün açılış maçında İttifak Holding Konyaspor evinde Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni ağırladı. Son 2 haftadır galibiyet alamayan ve 2-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe deplasmanında da 5-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor, seyircisi önünde yine 3 puan alamadı.

37. dakikada Farouk Miya ile öne geçen Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açacak pozisyonları harcayan Aykut Kocaman’ın öğrencileri rakibini oyundan düşüremedi.

Gençlerbirliği 90+4’te Yasin Pehlivan’ın attığı şık rövaşata golüyle son dakikada beraberliği yakaladı. Bu sonucun ardından Konyaspor 13 puanla 8.sırada kalırken Gençlerbirliği ise 7 puana yükseldi.