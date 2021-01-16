Konyaspor evinde kaybetti

Süper Lig’de İH Konyaspor evinde Göztepe'ye 3-2 yenildi.Karşılaşmada ilk gol 17. dakikada Marko Mihojevic’ten geldi.Mihojeviç Göztepe'yi deplasamnda 1-9 öne geçird.30. dakikada Peter Zulj Göztepe adına skoru 2-0’a getiren golü attı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Konyaspor 54. dakikada Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile farkı 1’e indirdi, ancak 58’de yine sahneye çıkan Zulj skoru 3-1 yaptı. Art arda gollerin atıldığı maçta 62’de Konyasporlu Amir Hadziahmetovic durumu 3-2’ye getirse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Göztepe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Göztepe, ligde 6 maç sonra galibiyetle tanışırken, Konyaspor’un istikrarsız formu devam etti. Bu sonuçla 22 puana ulaşan Göztepe, aynı puandaki rakibi Konyaspor’u yakaladı.

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic (Dk. 60 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Shengelia (Dk. 46 Milosevic), Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj (Dk. 84 Napoleoni), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 90 1 Kerim Alıcı), Tripic (Dk. 77 Atınç Nukan), Cherif Ndiaye (Dk. 90 1 Ideye)

Goller: Dk. 17 Mihojevic, Dk. 30 ve 58 Zulj (Göztepe), Dk. 55 Cikalleshi, Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Dk. 83 Ömer Ali Şahiner, Dk. 89 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)