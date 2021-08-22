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Konyaspor evinde kazandı

Süper Lig ikinci hafta Maçında Konyaspor evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi

22 Ağustos 2021 Pazar 20:17
Konyaspor evinde kazandı

Konyaspor evinde kazandı

   Süper Lig ikinci hafta Maçında Konyaspor evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti.45. dakikada Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Başakşehir'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Konyaspor hzlı başladı.51. dakikada Konyaspor, Endri Çekiçi'nin nefis golü ile maçta skoru 1-1 yaptı.Golden sonra Konyaspor gole daha yakın takım oldu.64. dakikada Başakşehir'de, Youssouf Ndayishimiye, Danijel Aleksic, Deniz Türüç oyundan çıktı yerine Berkay Özcan, Edin ViscaÖmer Ali Şahiner oyuna girdiler.67. dakikada Konyaspor'da Paul-Jose Mpoku oyundan çıkarken yerine  Amar Rahmanovic oyuna girdi.74. dakikada Başakşehir'de  Fredrik Gulbrandsen oyundan çıktı yerine Muhammet Demir oyuna girdi.79. dakikada Konyaspor'da Soner Dikmen oyundan çıktı yerine Serdar Gürler oyuna girdi.Gol yollarında sürekli arayış içersinde olan Konyaspor 88. dakikada buldu.Konyaspor 88. dkikada Sokol Cikalleshi ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Konyaspor 6 puana çıkarken, Başakşehir Lig'de oynadığı iki maçtan da puan alamadı ve 0 puanda kaldı.

Konyaspor:Ibrahim Sehic,Ahmet Çalık,Guilherme,Abdülkerim Bardakçı,Nejc Skubic,Soner Dikmen,Amir Hadziahmetovic,Endri Çekiçi,Zymer Bytyqi,Sokol Cikalleshi,Paul-Jose Mpoku 

Yedekler:Eray Birniçan ,Adil Demirbağ ,Alper Uludağ ,Barış Yardımcı Amar Rahmanovic,Serdar Gürler,Oğulcan Ülgün,Konrad Michalak,Ahmet Karademir,Erdon Daci  

Teknik Direktör:İlhan Palutt

Başakşehir FK:Volkan Babacan,Ravil Tagir,Leo Duarte ,Lucas Lima,Junior Caiçara,Danijel Aleksic,Deniz Türüç,Tolga Ciğerci,Peter Zulj,Youssouf Ndayishimiye,Fredrik Gulbrandsen  

Yedekler:Muhammed Şengezer,Carlos Ponck,Emre Kaplan,Edin Visca,Berkay Özcan,Mahmut Tekdemir,Muhammet Demir,Ahmed Kutucu,Ömer Ali Şahiner ,Atabey Çiçek    

Teknik Direktör:Aykut Kocaman

Son Güncelleme: 22.08.2021 21:00
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ikinci HaftaKonyasporBaşakşehir
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