Konyaspor evinde kazandı
Süper Lig ikinci hafta Maçında Konyaspor evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti.45. dakikada Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Başakşehir'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Konyaspor hzlı başladı.51. dakikada Konyaspor, Endri Çekiçi'nin nefis golü ile maçta skoru 1-1 yaptı.Golden sonra Konyaspor gole daha yakın takım oldu.64. dakikada Başakşehir'de, Youssouf Ndayishimiye, Danijel Aleksic, Deniz Türüç oyundan çıktı yerine Berkay Özcan, Edin Visca, Ömer Ali Şahiner oyuna girdiler.67. dakikada Konyaspor'da Paul-Jose Mpoku oyundan çıkarken yerine Amar Rahmanovic oyuna girdi.74. dakikada Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen oyundan çıktı yerine Muhammet Demir oyuna girdi.79. dakikada Konyaspor'da Soner Dikmen oyundan çıktı yerine Serdar Gürler oyuna girdi.Gol yollarında sürekli arayış içersinde olan Konyaspor 88. dakikada buldu.Konyaspor 88. dkikada Sokol Cikalleshi ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Konyaspor 6 puana çıkarken, Başakşehir Lig'de oynadığı iki maçtan da puan alamadı ve 0 puanda kaldı.
Konyaspor:Ibrahim Sehic,Ahmet Çalık,Guilherme,Abdülkerim Bardakçı,Nejc Skubic,Soner Dikmen,Amir Hadziahmetovic,Endri Çekiçi,Zymer Bytyqi,Sokol Cikalleshi,Paul-Jose Mpoku
Teknik Direktör:İlhan Palutt
Başakşehir FK:Volkan Babacan,Ravil Tagir,Leo Duarte ,Lucas Lima,Junior Caiçara,Danijel Aleksic,Deniz Türüç,Tolga Ciğerci,Peter Zulj,Youssouf Ndayishimiye,Fredrik Gulbrandsen
Yedekler:Muhammed Şengezer,Carlos Ponck,Emre Kaplan,Edin Visca,Berkay Özcan,Mahmut Tekdemir,Muhammet Demir,Ahmed Kutucu,Ömer Ali Şahiner ,Atabey Çiçek
Teknik Direktör:Aykut Kocaman