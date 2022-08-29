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Konyaspor - Fenerbahçe 0

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Maçında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor’a 1-0 yenildi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:42
Konyaspor - Fenerbahçe 0

Konyaspor 1 - Fenerbahçe 0

   Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Maçında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor’a 1-0 yenildi.Konyaspor’un sahasının zemininin bakımı nedeniyle Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Ok hakem üçlüsü yönetti.  

    Karşılaşmada 32. Dakikasında Konyaspor’da Adil Demirbağ ile Enner Valencia’nın topsuz alanda hareketleri nedeniyle, Enner Valencia direk kırmız kart görürken, Adil Demirbağ sarı kart gördü.31. dakikada Fenerbahçe’de Mauricio Lemos oyundan çıktı.Yerine Serdar Dursun oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel’i oyuna alıp, Emre Mor ve Lincol’i oyundan çıkardı.54. dakikada Konyaspor’da Adil Demirbağ ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.58. dakikada Konyaspor’da Amar Rahmanovic yerini Uğurcan Yazğılı’ya bıraktı.64. dakikada Konyaspor’da Robert Muric oyundan çıktı.Yerine Endri Çekici oyuna girdi.

   68.dakikada Konyaspor Muhammet Demir ile 1-0 öne geçti.71. dakikada Fenerbahçe’de Miha Zajc ve Diego Rossi yerini Mert Hakan Yandaş ve Joao Pedro’ya bıraktı.88. dakikada Konyaspor'da  Francisco Calvo sarı kart gördü.90+2. dakikada Konyaspor'da Zymer Bytyqi ve Muhammet Demir oyundan çıktı.Yerine Uche Ikpeazu ve Cebrail Karayel oyuna girdiler.90+4. dakikada Konyaspor'da Soner Dikmen sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

   Bu sonuçla Konyaspor puanını 8 yaparken, Fenerbahçe 7 puanda kaldı.

Konyaspor:Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Amar Rahmanovic, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir, Robert Muric    

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Miha Zajc, Emre Mor, Diego Rossi, Enner Valencia    

Spor Toto Süper Lİg 4. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Spor toto Süper Lig 4. Hafta Puan Durumu;

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 30.08.2022 09:12
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKonyaspor
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