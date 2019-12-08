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Konyaspor galibiyete hasret kaldı

 Konyaspor evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Konyaspor galibiyete hasret kaldı

 Konyaspor evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

08 Aralık 2019 Pazar 18:44
Konyaspor galibiyete hasret kaldı

Konyaspor galibiyete hasret kaldı

   Konyaspor evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.Süper Lig’in 14. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı: 0-0.

Son 6 haftada 1 puan toplayan ve tehlike hattının üzerine kadar gerileyen Konyaspor, Miya ve Bajic ile girdiği mutlaka pozisyonları gole çeviremeyince galibiyet hasretine son veremedi.

Son 3 haftada sadece 1 puan toplayan Gaziantep FK ise kontra ataklarla gol aradığı maçta hedefine ulaşamadı.

Bu sonuçla Konyaspor 14 puan ve maçla fazlasıyla 14. sırada, Gaziantep FK da maç fazlasıyla 17 puanla 11. sırada yer aldı.

7 maçtır kazanamayan Konyaspor gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK ise son sıradaki Kayserispor’u sahasında ağırlayacak.

(Sözcü)

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