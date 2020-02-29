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Konyaspor galibiyeti unuttu

Konyaspor evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 16:00
Konyaspor galibiyeti unuttu

Konyaspor galibiyeti unuttu

   Konyaspor evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.Ligde oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen Konyaspor, sahasında isabetli şut çekemeyen Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak son 10 haftaya girdi.Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi. İki takım da kümede kalma yarışında birbirlerine çelme takmış oldu.

Temponun düşük olduğu, izleyenlere heyecan vermeyen karşılaşmada konuk takım Kasımpaşa 90 dakika boyunca 8 şut çekerken, topu kaleci Serkan’a isabet ettiremedi!

Sadece tek sarı kartın 90. dakikada çıktığı mücadelede takımlar eşitliği bozamadığı mücadele sonrasında birer puanla haftayı tamamladı. Konyaspor 22 puanla 15. sırada son 10 haftaya girerken, Kasımpaşa da 20 puanla küme düşme hattında yer aldı.

Aykut Kocaman sonrasında Bülent Korkmaz ile yoluna devam eden yeşil-beyazlılar 24. maçında 10. beraberliğini aldı.

Ligin 25. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda; Kasımpaşa da İstanbul’da Kayserispor ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
KonyasporKasımpaşa
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