Konyaspor kaybetmeye devam ediyor
Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yendi.Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Konyaspor’un bir de penaltı kaçırdığı maçta konuk ekibi galibiyet, Jevtovic’in kendi kalesine attığı gol ve Aleksic’in sayısı getirdi. Konyaspor’un tek golünü ise Kravets kaydetti.
İlk yarının son dakikası oynanırken rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçen Başakşehir, ikinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu. Sehic’in kurtarışları farkın açılmasını önlerken, Aleksic farkı ikiye çıkardı. Konyaspor’un Kravets ile bulduğu gol teselliden öteye gidemedi.
Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Başakşehir, puanını 10 yaptı. Kötü gidişe dur diyemeyen ve peş peşe oynadığı dördüncü maçında da üç puan çıkaramayan Konyaspor ise 6 puanda kaldı.
(Skor)