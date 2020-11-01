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Konyaspor kaybetmeye devam ediyor

Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yendi

01 Kasım 2020 Pazar 17:55
Konyaspor kaybetmeye devam ediyor

Konyaspor kaybetmeye devam ediyor

   Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yendi.Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Konyaspor’un bir de penaltı kaçırdığı maçta konuk ekibi galibiyet, Jevtovic’in kendi kalesine attığı gol ve Aleksic’in sayısı getirdi. Konyaspor’un tek golünü ise Kravets kaydetti.

   Maça iyi başlayan Başakşehir, ilk dakikadan itibaren gol için ataklar geliştirmeye başladı. İyi başlamadığı sezonda son haftalarda çıkışa geçen İstanbul ekibinin maçın hemen başında bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına takıldı. Daha sonra hızlı ataklarla etkili olan Konyaspo0r’da Skubic, kazanılan penaltı vuruşunda kaleci Mert’i geçemedi.

   İlk yarının son dakikası oynanırken rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçen Başakşehir, ikinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu. Sehic’in kurtarışları farkın açılmasını önlerken, Aleksic farkı ikiye çıkardı. Konyaspor’un Kravets ile bulduğu gol teselliden öteye gidemedi.

  Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Başakşehir, puanını 10 yaptı. Kötü gidişe dur diyemeyen ve peş peşe oynadığı dördüncü maçında da üç puan çıkaramayan Konyaspor ise 6 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKonyaspor
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