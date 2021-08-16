Konyaspor, Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi
Sivasspor sezonun ilk maçında evinde Konyaspor'a 1-0 yenildi.Bu sonuçla Konyaspor, Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.Karşılaşmanın 25. dakikada Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı’nın ceza yayının gerisinden çektiği şut az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı
sarı kart gördü.58. dakikada Konyaspor'da Paul-Jose Mpoku
yerini Amar Rahmanovic'
e bıraktı.62. dakikada Sivasspor'da Leke James
yerini Mustapha Yatabare
'ye bıraktı.72. dakikada Sivasspor'da Hakan Arslan
yerini Jorge Felix
'e bıraktı.75. dakikada Konyaspor'da Zymer Bytyq
i oyundan çıkarken yerine Serdar Gürler
girdi.85. dakikada Sivasspor'da Faycal Fajr
ve Olarenwaju Kayode
oyundan çıktı.Yerine Ziya Erdal
ve Sefa Yılmaz
oyuna girdi.Konyaspor, 88. dakikada Sokol Cikalleshi
ile 1-0 öne geçti.90. dakikada Konyaspor'da Ibrahim Sehic
sarı kart gördü.90. dakikada Konyaspor'da Endri Çekiç
i yerini Adil Demirbağ
'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0
yendi.
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fayr, Kayode, Max Gradel, Leke James.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Mpoku, Endri Çekici, Bytyqi, Cikalleshi.