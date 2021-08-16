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Konyaspor, Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

Sivasspor sezonun ilk maçında evinde Konyaspor'a 1-0 yenildi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:59
Konyaspor, Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

Konyaspor, Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

    Sivasspor sezonun ilk maçında evinde Konyaspor'a 1-0 yenildi.Bu sonuçla Konyaspor, Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.Karşılaşmanın 25. dakikada Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı’nın ceza yayının gerisinden çektiği şut az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.58. dakikada Konyaspor'da  Paul-Jose Mpoku yerini Amar Rahmanovic'e bıraktı.62. dakikada Sivasspor'da Leke James yerini Mustapha Yatabare'ye bıraktı.72. dakikada Sivasspor'da Hakan Arslan yerini Jorge Felix'e bıraktı.75. dakikada Konyaspor'da Zymer Bytyqi oyundan çıkarken yerine Serdar Gürler girdi.85. dakikada Sivasspor'da Faycal Fajr ve Olarenwaju Kayode oyundan çıktı.Yerine  Ziya Erdal ve Sefa Yılmaz oyuna girdi.Konyaspor, 88. dakikada Sokol Cikalleshi ile 1-0 öne geçti.90. dakikada Konyaspor'da Ibrahim Sehic sarı kart gördü.90. dakikada Konyaspor'da Endri Çekiçi yerini Adil Demirbağ'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fayr, Kayode, Max Gradel, Leke James.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Mpoku, Endri Çekici, Bytyqi, Cikalleshi.

Son Güncelleme: 16.08.2021 21:24
Anahtar Kelimeler:
KonyasporSivasspor
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