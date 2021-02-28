Kritik maçın galibi Fenerbahçe

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.Karşılaşmada 25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın şutunu, kaleci Uğurcan Çakır çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.45. dakikada ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, topu Ekuban'a kazandırdı. Ekuban sol çaprazda yerde kaldı, oyun devam etti.63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan, kaleye vurdu ama top kaleci Uğurcan'da kaldı.71. dakikada Dimitris Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.76. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla orta sahanın önünde topla buluşan Dimitris Pelkas, hızla ilerledi ve sert ve düzgün şutuyla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor 83. dakikada Djaniny'nin kafa vuruşunda top önce yere ardından sol kale direğine çarparak auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadelede Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54'e yükseltip 4. sıraya yükselirken, Trabzonspor 48 puanla 4. sırada kaldı.Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş sarı kart cezalısı durumuna düştüler ve Antalyaspor maçında sahada yer alamayacaklar.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir, Flavio, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny