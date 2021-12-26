“Küçük Yıldızlar Büyük Hayaller”ine Kavuştu









İstanbul Büyükşehir Belediyesi () iştiraki Spor İstanbul, şehirde sporla tanışmayan çocuk kalmasın diye 43 tesiste açtığı İBB Spor Okulları ile yıl boyunca toplam 60 bin çocuğa 19 farklı branşta spor eğitimi verdi. Spor İstanbul’un uzman eğitmenleri tarafından eğitilen genç yeteneklerin; sporun bütünleştirici gücünü kavraması, birlikte hareket edebilme farkındalığının gelişmesi ve rekabet seviyelerinin artırılması amacıyla Spor İstanbul Yıldızlar Ligi uygulaması hayata geçirildi. Çocuklara olimpizm ruhu kazandırmayı hedefleyen Spor İstanbul Yıldızlar Ligi, İBB’nin Sultangazi’de bulunan Cebeci Spor Kompleksi’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 25 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirildi. İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBB Destek Hizmetler Daire Başkanı Mansur Güneş, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBBSK Başkanı Fatih Keleş, İBBSK Genel Sekreteri ve Spor İstanbul YK Üyesi Erdem Aslanoğlu, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da etkinlikte yer aldı.





GELECEĞİN YILDIZLARI YÜKSELİYOR

İBB Spor Okulları’nda yetişen ‘Performans Öncesi Gruplar’dan 692 çocuk ve okul spor salonlarından seçilen 135 çocuk olmak üzere 5-15 yaş arası toplam 827 çocuk Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’nde mücadele etti. Atletizm, badminton, basketbol, buz pateni, jimnastik, futbol, okçuluk, tenis, voleybol, yüzme, tekvando ve güreş olmak üzere toplam 12 branşta oynanan müsabakalar saat 11.00’de başladı. Büyük rekabete sahne olan Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’nde sporcu adaylarının performansları değerlendirildi. Kendilerini ölçme imkanı bulan genç yetenekler, büyük bir turnuvada ter dökerek deneyim kazandı. Spor kulüplerinin altyapı sorumluları da organizasyonu yakından takip etti. Çocukların ve ailelerinin keyifli vakit geçirdiği etkinlik yapılan ödül töreninin ardından sona erdi. Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’ne katılan tüm genç yetenekler altın madalya ile ödüllendirildi.