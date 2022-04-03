Küçükçekmece Sinopspor şampiyon oldu!





Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Küçükçekmece Sinopspor, grubunu şampiyon olarak tamamlayarak Play-off’a yükseldi. Bağcılar Mahmutbey Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası büyük coşku yasayan Küçükçekmece Sinopsporlular, şampiyonluk coşkusunu, davul-zurna esliginde kutladı.



Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup 17. haftasnda Istanbul Sinopspor, Bağcılar Mahmutbey Stadyumu’nda, 1877 Alemdağ Spor ile karşılaştı. Kalabalık seyircinin izlediği karşılaşmadan 5-0 üstün ayrilan Istanbul Sinopspor, puanını 41’e yükselterek son karsılaşmalar öncesi şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Bitis düdügü ile birlikte futbolcular, şampiyonluk sevincini taraftarları ile paylaştı. Kulüp Başkanı Rafet Orhan, protokol tribününde ilk olarak tebrikleri kabul ederken, daha sonra sahaya indi ve futbolculara sarıldı. Tribünleri dolduran yüzlerce taraftar, 90 dakika coşkuyla takimlarini desteklerken, sampiyonluk ile birlikte sevinç gösterisinde bulundu.

Rafet Orhan: "Hedefimiz çok yüksek"

Futbolcularla şampiyonluk sevinci yasayan Baskan Rafet Orhan daha sonra tribünlere üçlü çektirdi. Şampiyonluk coşkusunu yasayan Küçükçekmece Sinopspor Kulübü Başkanı Orhan, "Küçükçekmece Sinopspor’umuza ve spor camiamiza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, hep birlik beraberlik içinde çok güzel bir yere geldik. Çok güzel bir şampiyonlugu kutluyoruz. Bu yola yeni basladık, Allah nasip ederse 3. Lig’e çıkacağız. Hedefimiz çok yüksek, ama su anda şampiyonluk heyecanıyla açıklamış olmayayım. Allah’in izniyle. takımı en güzel yere getirecegiz" dedi.,

Teknik Direktör Hüseyin Aydoğan: "Çok zorlu gruptan çıktık"

ise, maç sonu yaptığı açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzla çok büyük emek verdik. Çok güçlü, çok zorlu bir gruptan şampiyon olarak çıktık. Sinoplulara armağan olsun. İnşallah bu takımı profesyonel lige taşırsak bir ilki başarmış olacağız. Başkanıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden spor yazarı Atilla Gökçe, şampiyon olan İstanbul Sinopspor takımı ve yönetimi kutlayarak şunları söyledi:

"İstanbul'da 400 binden fazla Sinoplu'nun ruhunu, kültürünü, heyecanını, sevgisini ve dayanışmasını ortaya koyuyor. Çok güzel bir maçtan sonra şampiyonluklarını ilan ettiler. Sinopspor akıllı hamleler ile 3. Lig'e temsilci olarak kendilerini hazırlamak istiyor. Başkan ve Hüseyin Aydoğan'ı kutluyorum."



Adil Yıldız: "Allah'a şükürler olsun, şampiyon olduk"

Küçükçekmece Sinopspor Yönetim Kurulu üyesi Adil Yıldız, 3 yıllık bir proje olduğunu ve 3. Lig'e yükseldikten sonra hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerine vurgu yaptı. Yıldız, "Bu şampiyonluğun arkasında 3 yıllık proje var. Süper Amatör'den BAL'a geldik. Camia olarak biz bunlara çok aç insanlardık. İyi bir proje ile Allah'a şükürler olsun bugün şampiyon olduk. Düğünümüz var diyoruz ama bugün nişan yaptık. Diğer grupların 1.'leri ile federasyonun belirleyeceği müsabakaları oynayacağız, oradan da 1. çıkarsak 3. Lig'e yükseleceğiz" şeklinde konuştu.

Yusuf Günay: "Bu başarının arkasında önemli bir çalışma var"

Karşılaşmayı izlemek için stadyuma Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay, Küçükçekmece Sinopspor'un başarısı için yönetimi kutlayarak, "Bu çok büyük başarı Sinop için. Bu başarının arkasında önemli bir çalışma var. Bunun başında da başkan Rafet Orhan var. Başkan Rafet Orhan'ı tebrik ediyorum, büyük başarı var. Bugün galibiyetle taçlandığı zaman, ümit ediyoruz ki 3. Lig'de Sinop'u temsil edecek, bütün Sinopluların gurur duyması gerekir" ifadelerine yer verdi.