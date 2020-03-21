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Kulüplerde oyuncu sözleşmesi telaşı

Çoğu ligde sezon sonuna gelinmesi ve oyuncuların sözleşmelerinin son gününe yaklaşması kulüpleri telaşlandırdı.

21 Mart 2020 Cumartesi 08:59
Kulüplerde oyuncu sözleşmesi telaşı

Kulüplerde oyuncu sözleşmesi telaşı 

   Çoğu ligde sezon sonuna gelinmesi ve oyuncuların sözleşmelerinin son gününe yaklaşması kulüpleri telaşlandırdı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere spor müsabakalarına koronavirüs nedeniyle ara verilmesi kararını aldı. Bu kararın ardından kulüplerde, oyuncuların sözleşmelerinin sona erme günlerinin yaklaşmasıyla telaş başladı.

    Voleybol Kadınlar Ligi’nde Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final maçları tamamlandı. 24 Mart’ta başlayacak final maçları da ertelendi. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun çarşamba gününe kadar bu konuda açıklama yapması beklenirken, kulüpler de oyuncuların sözleşmesi nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.

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Son Güncelleme: 21.03.2020 09:41
Anahtar Kelimeler:
KulüplerSözleşme
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