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Kupa'da çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi yapıldı.

15 Ocak 2021 Cuma 15:05
Kupa'da çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kupa'da çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

   Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi yapıldı.Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından olası yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlendi.

   Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi’nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş

Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş / Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
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