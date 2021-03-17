Kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Beşiktaş ve Antalyaspor oldu.Ziraat Türkiye Kupası'nda A.Alanyaspor'u 2-0 yenen Antalyaspor finale adını yazdırdı.Karşilaşmada 17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, Podolski ile 1-0 öne geçti.43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı Bünyamin Balcı’nın vuruşunda, top auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Tayfur, Davidson, Mustafa Pektemek