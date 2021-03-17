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Kupa finalinde  Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Beşiktaş ve Antalyaspor oldu.

17 Mart 2021 Çarşamba 22:40
Kupa finalinde  Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor oldu

Kupa finalinde  Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor oldu

   Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Beşiktaş ve Antalyaspor oldu.Ziraat Türkiye Kupası'nda A.Alanyaspor'u 2-0 yenen Antalyaspor finale adını yazdırdı.Karşilaşmada 17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, Podolski ile 1-0 öne geçti.43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı Bünyamin Balcı’nın vuruşunda, top auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65.dakikada Tzavellas kafa vuruşu auta çıktı.82. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 galip bitirdi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Tayfur, Davidson, Mustafa Pektemek

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıBeşiktaşFraport TAV Antalyaspor
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