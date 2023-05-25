Kupada ikinci finalist Başakşehir FK

Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci finalist ilk maçı 1-0 kazanan, MKE Ankaragücü ile ikinci maçta 2-2 berabere kalan Başakşehir FK oldu.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Şanşalan, Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 11.dakikasında MKE Ankaragücü Ali Sowe ile 1-0 öne geçti.38.dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner sarı kart gördü.42.dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 MKE Ankaragücü’nün üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir FK’de Şener Özbayraklı yerini Deniz Türkçe bıraktı.46.dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç sarı kart gördü.61.dakikada Başakşehir FK Serdar Gürler ile skoru 1-1 yaptı.

63.dakikada MKE Ankaragücü’nde Kevin Malcuit sarı kart gördü.65.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç ve Ghayas Zahid oyundan çıktı.Yerine Felicio Mendes Joao Milson ve Giorgi Beridze oyuna girdiler.77.dakikada MKE Ankaragücü’nde Gökhan Töre yerini Kevin Malcuit’e bıraktı.

85.dakikada Başakşehir FK ‘de Serdar Gürler yerini Danijel Aleksic’e bıraktı.88.dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack yerini Anastasios Chatzigiovannis’e bıraktı.90.dakikada MKE Ankaragücü Anastasios Chatzigiovannis ile 2-1 öne geçti.90+2.dakikada MKE Ankaragücü’nde Andrej Djokanovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın normal süresi 2-1 tamamlandı ve ilk karşılaşma 1-0 Başakşehir FK üstünlüğü ile tamamlandığı için uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatma Dakikaları;

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+6.dakikada MKE Ankaragücü’nde Nihad Mujakic sarı kart gördü.Kart sonrası hakem itiraza devam eden Nihad Mujakic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyuna dışında kaldı.Aynı dakika içersinde Başakşehir FK’de Adnan Jonuzaj ve Lucas Biglia oyundan çıktılar.Yerine Caner Erkin ve Paulin kent oyuna girdiler.90+9.dakikada MKE Ankaragücü’nde Ali Sowe yerini Atakan Çankaya’ya bıraktı.Karşılaşmanın ilk uzatma devresi 2-1 tamalandı.

Karşılaşmanın ikinci uzatma dakikalarında 90+10.dakikada Başakşehir FK Paulin Keny ile skoru 2-2 yaptı.90+12.dakikada Başakşehir FK'de Joao Figueiredo yerini Muhammet Arslantaş'a bıraktı.90+15.dakikada Başkaşehir FK kalecisi Muhammed Şengezer sarı kart gördü.90+23.dakikada MKE Ankaragücü'de Emre Kılınç sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir FK ikinci maçta da MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası finalini Fenerbahçe ve Başakşehir FK oynayacaklar.