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Kupada ikinci finalist DG Sivasspor

  Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci fianlist DG Sivasspor oldu.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 22:12
Kupada ikinci finalist DG Sivasspor

Kupada ikinci finalist DG Sivasspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci fianlist DG Sivasspor oldu.İlk maçta deplasmanda 2-1 yendikleri Alanyaspor'la evinde 1-1 berabere kalan DG Sivasspor finalde Kayserispor'un rakibi oldu.Karşılaşmanın 35. dakikasında DG Sivasspor'da Fredrik Ulvestad sarı kart gördü.45. dakikada DFG Sivasspor'da bu kez Ahmet Oğuz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci Yarı 

  Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Alanyaspor'da Furkan Bayır sarı kart gördü.59. dakikada Alanyaspor'da  Furkan Bayır oyundan çıkarken yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.69. dakikada Alanyaspor ikinci oyuncu değişikliğine gitti.Nemanja Milunovic yerini Chidozie Awaziem'e bıraktı.71. dakikada Alanyaspor'da iki oyuncu değişti.İkinci yarıda Furkan Bayır yerine giren Tayfur Bingol ve  Wilson Eduardo yerini Oğuz Aydın ve Famara Diedhiou'ya bıraktı.

İlk Gol Alanyaspor'dan

78. dakikada Alanyaspor, Famara Diedhiou ile 1-0 öne geçti.86. dakikada Alanyaspor'da Daniel Candeias sarı kart gördü.88. dakikada DG Sivasspor  Hakan Arslan ile skoru 1-1 yaptı.Gol sonrası Hakan Arslan sarı kart gördü.89. dakikada Alanyaspor'da Daniel Candeias oyundan çıktı.Yerine Efkan Bekiroğlu oyuna girdi.90. dakikada DG Sivasspor'da Faycal Fajr ve Olarenwaju Kayode çıkarken yerine Dimitris Goutas ve Moussa Konate oyuna girdi.90. dakikada Alanyaspor'da Joao Novais sarı kart gördü.Karşılaşma 1-1 tamamlandı.Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı DG Sivasspor - Kayserispor oldu.

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Borja, Novais, Fer, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Eduardo

Son Güncelleme: 11.05.2022 22:31
Anahtar Kelimeler:
DG SivassporAlanyaspor
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