Kupada ikinci finalist DG Sivasspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci fianlist DG Sivasspor oldu.İlk maçta deplasmanda 2-1 yendikleri Alanyaspor'la evinde 1-1 berabere kalan DG Sivasspor finalde Kayserispor'un rakibi oldu.Karşılaşmanın 35. dakikasında DG Sivasspor'da Fredrik Ulvestad sarı kart gördü.45. dakikada DFG Sivasspor'da bu kez Ahmet Oğuz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci Yarı
İlk Gol Alanyaspor'dan
78. dakikada Alanyaspor, Famara Diedhiou ile 1-0 öne geçti.86. dakikada Alanyaspor'da Daniel Candeias sarı kart gördü.88. dakikada DG Sivasspor Hakan Arslan ile skoru 1-1 yaptı.Gol sonrası Hakan Arslan sarı kart gördü.89. dakikada Alanyaspor'da Daniel Candeias oyundan çıktı.Yerine Efkan Bekiroğlu oyuna girdi.90. dakikada DG Sivasspor'da Faycal Fajr ve Olarenwaju Kayode çıkarken yerine Dimitris Goutas ve Moussa Konate oyuna girdi.90. dakikada Alanyaspor'da Joao Novais sarı kart gördü.Karşılaşma 1-1 tamamlandı.Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı DG Sivasspor - Kayserispor oldu.