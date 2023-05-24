Kupada ilk finalist Fenerbahçe...Fenerbahçe 3 - DG Sivasspor 0

Ziraat Türkiye Kupası yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, ilk karşılaşmada golsüz berabere kaldığı DG Sivasspor’u 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 18.dakikasında DG Sivasspor’da Charilaos Charisis sarı kart gördü.38.dakikada DG Sivasspor’da Max Gradel yerini Ahmed Musa’ya’a bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 47.dakikada Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti.58.dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi ile skoru 2-0 yaptı.59.dakikada DG Sivasspor’da Samu Saiz sarı kart gördü.64.dakikada DG Sivasspor’da Charilaos Charisis ve Samu Saiz oyundan çıktılar.Yerine Hakan Arslan ve Clinton N’Jie oyuna girdiler.

75.dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci oyundan çıktılar.Yerine Joshua King ve Diego Rossi oyuna girdiler.77.dakikada DG Sivasspor’da Robin Yalçın ve Isaac Cofis oyundan çıktılar.Yerine Mustapha Yatabare ve Alaaddin Okumuş oyuna girdiler.86.dakikada Fenerbahçe Joshua King ile 3-0 öne geçti.90.dakikada Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ve Miha Zajc oyundan çıktılar.Yerine Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde oyuna girdiler.90+4.dakikada Fenerbahçe'de Willian Arao oyundan çıktı.Yerine İsmail Yüksek oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, DG Sivasspor'u 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.