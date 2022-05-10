Kupada ilk finalist Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Kayserispor evinde'u 4-2 yenerek finale adını yazdırdı.Karşılaşmanın 3. dakikasında Trabzonspor, penaltıdan Nwakaeme golü ile 1-0 öne geçti.41. dakikada Kayserispor'da Olivier Kemen sarı kart gördü.45. dakikada Bertolacci'nin sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Attamah'ın ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanı ikinci yarısında Trabzonspor'da golün sahibi Anthony Nwakaeme oyundan çıkarken yerine Yusuf Erdoğan oyuna girdi.Kayserispor'da İbrahim Akdağ yerine Emrah Baysan oyuna girdi.48. dakikada Kayserispor, Emrah Baysan ile eşitliği yakaladı.59. dakikada Kayserispor Hosseini ile skoru 2-1 yaptı.70. dakikada Kayserispor'da Mustafa Pektemek oyundan çıkarken yerine Carlos Mane oyuna girdi.82. dakikada Trabzonspor, Bakasetas'la skoru 2-2 yaptı.84. dakikada Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan oyundan çıkarken yerine Serkan Asan oyuna girdi.87. dakikada Kayserispor'da Ramazan Civelek oyundan çıktı.Yerine Abdulkadir Parmak oyuna girdi. Kayserispor 90. dakikada penaltı kazandı.Thiam'ın penaltı golüyle Kayserispor 3-2 öne geçti.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+5. dakikada Kayserispor Emrah Baysan'ın golü skoru 4-2 yaptı.Emrah Başsan golden sonra formasını çıkarması nedeniyle sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor, Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale adını yazdırdı.