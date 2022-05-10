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Kupada ilk finalist Kayserispor 

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Kayserispor evinde Trabzonspor'u 4-2  yenerek finale adını yazdırdı.

10 Mayıs 2022 Salı 22:20
Kupada ilk finalist Kayserispor 

Kupada ilk finalist Kayserispor 

     Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Kayserispor evinde Trabzonspor'u 4-2  yenerek finale adını yazdırdı.Karşılaşmanın 3. dakikasında Trabzonspor,  penaltıdan  Nwakaeme golü ile 1-0 öne geçti.41. dakikada Kayserispor'da Olivier Kemen sarı kart gördü.45. dakikada Bertolacci'nin sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Attamah'ın ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanı ikinci yarısında Trabzonspor'da golün sahibi Anthony Nwakaeme oyundan çıkarken yerine Yusuf Erdoğan oyuna girdi.Kayserispor'da İbrahim Akdağ yerine Emrah Baysan oyuna girdi.48. dakikada Kayserispor, Emrah Baysan ile eşitliği yakaladı.59. dakikada  Kayserispor Hosseini ile skoru 2-1 yaptı.70. dakikada Kayserispor'da Mustafa Pektemek oyundan çıkarken yerine Carlos Mane oyuna girdi.82. dakikada  Trabzonspor, Bakasetas'la skoru 2-2 yaptı.84. dakikada Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan oyundan çıkarken yerine Serkan Asan oyuna girdi.87. dakikada Kayserispor'da Ramazan Civelek oyundan çıktı.Yerine  Abdulkadir Parmak oyuna girdi. Kayserispor 90. dakikada penaltı kazandı.Thiam'ın penaltı golüyle Kayserispor 3-2 öne geçti.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+5. dakikada Kayserispor Emrah Baysan'ın golü skoru 4-2 yaptı.Emrah Başsan golden sonra formasını çıkarması nedeniyle sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor, Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale adını yazdırdı.

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Ramazan Civelek, Kemen, İbrahim Akdağ, Thiam, Bertolacci, Mustafa Pektemek
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Puchacz, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Son Güncelleme: 10.05.2022 22:57
Anahtar Kelimeler:
KayserisporTrabzonspor
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