La Liga’da şampiyon Atletico Madrid
La Liga'da 7 yıl aradan sonra Atletico Madrid şampiyon oldu.Sezon boyunca Real Madrid ve Barcelona'nın önünde olan, Atletico Madrid, son maçında Valladolid'i 2-1 yenerek 7 yıl sonra La Liga şampiyonluğuna ulaştı.
Valladolid 18. dakikada Oscar Plano’nun golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarıyı Atletico Madrid 1-0 yenik kapattı.Karşılaşmanın ikinci yarısında Atletico Madrid’e şampiyonluğu getiren golleri 57. dakikada Angel Correa ile 67. dakikada Luis Suarez kaydetti.
Geride kalan dakikalarda skoru koruyan konuk takım sahadan hem 3 puan hem de şampiyonlukla ayrıldı.,