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La Liga’da şampiyon Atletico Madrid

La Liga'da 7 yıl aradan sonra Atletico Madrid şampiyon oldu.

23 Mayıs 2021 Pazar 13:51
La Liga’da şampiyon Atletico Madrid

 La Liga’da şampiyon Atletico Madrid

   La Liga'da 7 yıl aradan sonra Atletico Madrid şampiyon oldu.Sezon boyunca Real Madrid ve Barcelona'nın önünde olan, Atletico Madrid, son maçında Valladolid'i 2-1 yenerek 7 yıl sonra La Liga şampiyonluğuna ulaştı.

   İspanya La Liga’nın 38. ve son haftasında lider Atletico Madrid, Valladolid deplasmanında rakibini 2-1 mağlup ederek La Liga’da 11. şampiyonluğuna ulaşırken camianın da 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

   Valladolid 18. dakikada Oscar Plano’nun golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarıyı Atletico Madrid 1-0 yenik kapattı.Karşılaşmanın ikinci yarısında Atletico Madrid’e şampiyonluğu getiren golleri 57. dakikada Angel Correa ile 67. dakikada Luis Suarez kaydetti.

   Geride kalan dakikalarda skoru koruyan konuk takım sahadan hem 3 puan hem de şampiyonlukla ayrıldı.,

Anahtar Kelimeler:
Atletico Madrid
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