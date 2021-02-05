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Larkin'li Anadolu Efes tutulmuyor I Barcelona 86-Anadolu Efes 88

 Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 24. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 yendi.

05 Şubat 2021 Cuma 22:57
Larkin'li Anadolu Efes tutulmuyor I Barcelona 86-Anadolu Efes 88

Larkin'li Anadolu Efes tutulmuyor I Barcelona 86-Anadolu Efes 88

   Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 24. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 yendi.Karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-50 üstünlükle gitti. Son 10 dakikaya da 7 sayı farkla (65-72) önde giren Anadolu Efes, sahadan 88-86 galip ayrıldı.

   Anadolu Efes'ten Micic, 26 sayı ve 5 asistle karşılaşmanın en etkili ismi oldu. Larkin 19 sayı, Sertaç Şanlı da 12 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

   Barcelona cephesinde Mirotic 24 sayı, 5 ribaunt, Davies 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

   Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 13. galibiyetini aldı. Ligin zirvesindeki Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

(Beinsports)

Son Güncelleme: 05.02.2021 23:02
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBarcelona
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