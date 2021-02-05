Larkin'li Anadolu Efes tutulmuyor I Barcelona 86-Anadolu Efes 88
Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 24. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 yendi.Karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-50 üstünlükle gitti. Son 10 dakikaya da 7 sayı farkla (65-72) önde giren Anadolu Efes, sahadan 88-86 galip ayrıldı.
Barcelona cephesinde Mirotic 24 sayı, 5 ribaunt, Davies 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 13. galibiyetini aldı. Ligin zirvesindeki Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
(Beinsports)