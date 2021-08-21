Leeds United, Everton ile puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig maçında Leeds United evinde Everton ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 30. dakikasında Everton penaltı atışından Dominic Calvert-Lewin ile deplasmanda 1-0 öne geçti.41. dakikada Leeds United, Mateusz Klich ile maçta skoru eşitledi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Everton, Demarai Gray ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada iki kez yenik duruma düşen Leeds United, 72. dakikada Raphinha ile maçta durumu 2-2 yaptı.Karşılaşamda başka gol olmadı ve bu zorlu mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Alınan bu sonuçla Leeds United ilk puanını alırken, Everton 4 puana yükseldi.

Leeds United:Illan Meslier,Luke Ayling,Junior Firpo 60',Liam Cooper,Stuart Dallas,Pascal Struijk,Raphinha,Jack Harrison,Kalvin Phillips,Mateusz Klich 60'',Patrick Bamford

Everton:Jordan Pickford,Michael Keane,Lucas Digne,Yerry Mina,Seamus Coleman,Allan,Demarai Gray 83',Abdoulaye Doucoure,Alex Iwobi 75',Richarlison,Dominic Calvert-Lewin