Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Leicester City, Manu'yu 4 golle devirdi

İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City, Walkers stadında oyanan maçta Manchester United'u 4-2 yendi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 19:18
Leicester City, Manu'yu 4 golle devirdi

Leicester City, Manu'yu 4 golle devirdi

    İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City, Walkers stadında oyanan maçta Manchester United'u 4-2 yendi.Karşılaşmanın 19. dakikasında Manchester United, Mason Greenwood ile 1-0 öne geçti.31. dakikada Leicester City, Youri Tielemans ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarsısında 52. dakikada Manchester United'te, Victor Lindelöf sarı kart gördü.78. dakikada Leicester City, Çağlar Söyüncü ile skoru 2-1 yaptı.82. dakikada Manchester United, Marcus Rashford ile durumu  2-2 yaptı.83. dakikada Leicester City, Jamie Vardy ile karşılaşmada 3-2 öne geçti.85. dakikada Manchester United'de Aaron Wan-Bissaka sarı kart gördü.Bundan bir dakika sonra Manchester United'de Paul Pogba sarı kart gördü.90. dakikada Leicester City, Patson Daka ile maçta son sözü söyledi ve durumu 4-2 yaptı.Karşılaşmadan Leicester City 4-2 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Leicester City puanını 11 yaparken, Manchester United 14 puanda kaldı.

Leicester City:Kasper Schmeichel, Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Ricardo Pereira, Timothy Castagne, Youri Tielemans, James Maddison, Daniel Amartey, Boubakary Soumare, Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho

Teknik Direktör:Brendan Rodgers

Manchester United:David de Gea, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Jadon Sancho 

Teknik Direktör:Ole Gunnar Solskjaer

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:05
Anahtar Kelimeler:
Leicester CityManchester United
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Konyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi
Galatasaray, Konyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi
Altay 0 -F.Karagümrük 1
Altay 0 -F.Karagümrük 1
Kasımpaşa 1 -Göztepe 2
Kasımpaşa 1 -Göztepe 2
A.Demirspor 0 - Y. Malatyaspor 2
A.Demirspor 0 - Y. Malatyaspor 2
Manchester City 2- Burnley 0
Manchester City 2- Burnley 0
DG Sivasspor 2- Antalyaspor 2
DG Sivasspor 2- Antalyaspor 2
Lider Ümraniyespor, Eyüpspor'a takıldı
Lider Ümraniyespor, Eyüpspor'a takıldı
Liverpool farklı kazandı
Liverpool farklı kazandı
Giresunspor 2 - Ç.Rizespor 0
Giresunspor 2 - Ç.Rizespor 0
M. Başakşehir 3 - Beşiktaş 2
M. Başakşehir 3 - Beşiktaş 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim