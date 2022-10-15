Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Lider A.Demirspor farklı kazandı... Kasımpaşa 1 - A.Demirspor 4

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Kasımpaşa evinde lider Adana Demirspor'a 4-1 yenildi. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 18:50
Lider A.Demirspor farklı kazandı... Kasımpaşa 1 - A.Demirspor 4

Lider A.Demirspor farklı kazandı.... Kasımpaşa 1 - A.Demirspor 4

   Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Kasımpaşa evinde lider Adana Demirspor'a 4-1 yenildi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Karşılaşmanın 29. Dakikasında Kasımpaşa Mickael Tırpan sarı kart gördü.32. dakikada A.Demirspor’da Samet Akaydın sarı kart gördü.37. dakikada A.Demirspor Yonues Belhanda ile 1-0 öne geçti.40. dakikada A.Demirspor Babajide Akintola ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı A.Demirspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Kasımpaşa Stephane Bahoken ile skoru 2-1 yaptı.57. Dakikada A.Demirspor’da Ertaç Özbir sarı kart gördü.63. dakikada A.Demirspor Henry Onyekuru ile skoru 3-1 yaptı.67. dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru ve Samet Akaydın yerini Fredrik Gulbrandsen ve Semih Gürler’e bıraktı.Aynı dakika içersinde Kasımpaşa’da Bersand Celina ve Aytaç Kara oyundan çıktılar.Yerine Raoul Pettetra ve Yunus Mallı oyuna girdiler.73. dakikada Kasımpaşa’da Mamadou Fall yerini Ahmet Engin’e bıraktı.

   78. dakikada A.Demirspor'da Emre Akbaba yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.86. dakikada A.Demirspor Badou Ndiaye skoru 4-1 yaptı.87. dakikada A.Demirspor'da Younes Belhanda ve Babajide Akintola oyundan çıktılar.Yerine Birkir Bjarnason ve Britt Assombalonga oyuna girdiler. 

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve lider Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 21 yaparken, Kasımpaşa 13 puanda kaldı.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Mortadha Ben Ouannes, Sadık Çiftpınar, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Stephane Bahoken, Bersant Celina  

Teknik Direktör:Şenol Can

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Yaroslav Rakitskiy, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli   

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu 

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF 

Son Güncelleme: 15.10.2022 19:08
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAdana Demirspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
F.Karagümrük 3 - Hatayspor 0
F.Karagümrük 3 - Hatayspor 0
Fenerbahçe Beko 86 - Maccabi Tel Aviv 71
Fenerbahçe Beko 86 - Maccabi Tel Aviv 71
Antalya derbisinde gol yağmuru.... Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2
Antalya derbisinde gol yağmuru.... Alanyaspor 3 - Antalyaspor 2
Galatasaray-Beşiktaş
Galatasaray-Beşiktaş
Fırtına Monaco'yu çarptı...Trabzonspor 4- Monaco 0
Fırtına Monaco'yu çarptı...Trabzonspor 4- Monaco 0
Sivas rövanşı aldı....Balkani 1 - Sivasspor 2
Sivas rövanşı aldı....Balkani 1 - Sivasspor 2
Fenerbahçe turu garantiledi....AEK Larnaca 1 - Fenerbahçe 2   
Fenerbahçe turu garantiledi....AEK Larnaca 1 - Fenerbahçe 2   
Başakşehir tur biletini kaptı...Başakşehir FK 3 - Rigas Skola 0
Başakşehir tur biletini kaptı...Başakşehir FK 3 - Rigas Skola 0
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’na Veda Etti
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’na Veda Etti
 A Millî Takımımızın EURO 2024 fikstürü belli oldu
 A Millî Takımımızın EURO 2024 fikstürü belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim