Lider A.Demirspor farklı kazandı.... Kasımpaşa 1 - A.Demirspor 4

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Kasımpaşa evinde lider Adana Demirspor'a 4-1 yenildi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Karşılaşmanın 29. Dakikasında Kasımpaşa Mickael Tırpan sarı kart gördü.32. dakikada A.Demirspor’da Samet Akaydın sarı kart gördü.37. dakikada A.Demirspor Yonues Belhanda ile 1-0 öne geçti.40. dakikada A.Demirspor Babajide Akintola ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı A.Demirspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Kasımpaşa Stephane Bahoken ile skoru 2-1 yaptı.57. Dakikada A.Demirspor’da Ertaç Özbir sarı kart gördü.63. dakikada A.Demirspor Henry Onyekuru ile skoru 3-1 yaptı.67. dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru ve Samet Akaydın yerini Fredrik Gulbrandsen ve Semih Gürler’e bıraktı.Aynı dakika içersinde Kasımpaşa’da Bersand Celina ve Aytaç Kara oyundan çıktılar.Yerine Raoul Pettetra ve Yunus Mallı oyuna girdiler.73. dakikada Kasımpaşa’da Mamadou Fall yerini Ahmet Engin’e bıraktı.

78. dakikada A.Demirspor'da Emre Akbaba yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.86. dakikada A.Demirspor Badou Ndiaye skoru 4-1 yaptı.87. dakikada A.Demirspor'da Younes Belhanda ve Babajide Akintola oyundan çıktılar.Yerine Birkir Bjarnason ve Britt Assombalonga oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve lider Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 21 yaparken, Kasımpaşa 13 puanda kaldı.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Mortadha Ben Ouannes, Sadık Çiftpınar, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Stephane Bahoken, Bersant Celina

Teknik Direktör:Şenol Can

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Yaroslav Rakitskiy, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu

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