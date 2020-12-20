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Lider Alanyaspor, Denizli deplasmanında üç puan kaybetti

Lider Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor deplasmanında 1-0 yenildi.

20 Aralık 2020 Pazar 19:22
Lider Alanyaspor, Denizli deplasmanında üç puan kaybetti

Lider Alanyaspor, Denizli deplasmanında üç puan kaybetti

    Lider Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor deplasmanında 1-0 yenildi.Murawski’nin kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığı maçtaki tek gol Rodallega’dan geldi.

   Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftada rakipleri ile arasındaki puan farkını açma fırsatını değerlendiremedi. Ligin son sırasına demir atan Yukatel Denizlispor deplasmanından eli boş dönen Akdeniz ekibi, yine de haftayı lider tamamladı. Son sıradaki Denizlispor ise zirvede yer alan rakibini yenerek hem çok önemli bir üç puanın sahibi oldu, hem de gelecek haftalar için moral kazandı.

    Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Rodallega ile öne geçen Yukatel Denizlispor, bu avantajını karşılaşmanın sonuna kadar korumayı bildi. 71. dakikada ikinci sarı kartını gören Murawski, kırmızı kartla oyun dışı kalınca, Yukatel Denizlispor son 20 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.Aytemiz Alanyaspor’un özellikle karşılaşmanın son bölümünde kurduğu baskı gol getirmeyince, Denizlispor üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

   Bu galibiyetle Denizlispor puanını 9 yaparken, Alanyaspor 26 puanda kaldı.

Denizlispor: Cenk, Bergdich, Mustafa, Leismann, Lopes, Recep (Özer dk. 88), Murawski, Sagal, Aissati (Varela dk. 90), Mesanovic (Sacko dk. 79), Rodallega (Muhammet Özkal dk. 79)

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis (Mustafa dk. 73), Salih (Efkan dk. 81), Davidson, Bakasetas, Berkan (Efecan dk. 45), Bareiro

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Gol: Rodallega (dk. 8) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Murawski (dk. 70)

Sarı kartlar: Leismann, Mesanovic, Sagal, Sacko, Cenk, Recep (Denizlispor), Bareiro, Bakasetas (Alanyaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporYukatel Denizlispor
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