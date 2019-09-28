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Lider Alanyaspor evinde puan kaybetti

 Lider Alanyaspor evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Lider Alanyaspor evinde puan kaybetti

 Lider Alanyaspor evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

28 Eylül 2019 Cumartesi 20:49
Lider Alanyaspor evinde puan kaybetti

Lider Alanyaspor evinde puan kaybetti

   Lider Alanyaspor evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

90 dakika golle başladı! Sivasspor, 35. saniyede Fernando’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi takım yakaladığı atakların sonucunu 61. dakikada Cisse ile aldı. Efecan’ın ortasına çok iyi yükselen Papiss Cisse kafa vuruşuyla kaleci Samassa’yı çaresiz bırakarak durumu 1-1’e getirdi.

Maçın geride kalan yarım saatlik diliminde takımlar skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla ligin yenilgisiz tek takımı Alanyaspor haftayı 14 puanla lider tamamlarken, Sivasspor da 9 puana yükseldi.

Akdeniz temsilcisi 6 Ekim’de Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaşacak. Yiğidolar ise aynı gün sahasında Ankargücü’nü konuk edecek.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 61 Salih Uçan), Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Djalma Campos), Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 72 Bammou), Cisse

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fernando, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Kone), Traore (Dk. 65 Cofie), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Derlek), Yatabare

Goller: Dk. 1 Fernando (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Bakasetas, Dk. 57 Juanfran, Dk. 90+7 Welinton (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Uğur Çiftçi, Dk. 90+1 Samassa, Dk. 90+5 Yatabare, Dk. 90+6 Ziya Erdal (yedek kulübesinde) (Demir Grup Sivasspor)

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporSivasspor
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