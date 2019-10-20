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Lider Alanyaspor, Rizespor'u farklı yendi

 Lider Alanyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Rizespor'u 5-2 gibi farklı bir skorla yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.

Lider Alanyaspor, Rizespor'u farklı yendi

 Lider Alanyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Rizespor'u 5-2 gibi farklı bir skorla yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.

20 Ekim 2019 Pazar 18:28
Lider Alanyaspor, Rizespor'u farklı yendi

Lider Alanyaspor, Rizespor'u farklı yendi

   Lider Alanyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 5-2 gibi farklı bir skorla yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti ve 17 puanla liderliğini sürdürdü.

   7 gollü muhteşem maçta ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri 16. dakikada Ceyhun Gülselam, 29. ve 75. dakikalarda Papiss Cisse, 51. dakikada Tasos Bakasetas ve 70. dakikada da Junior Fernandes kaydetti. Konuk ekip Çaykur Rizespor'un gollerini ise 66. ve 73. dakikalarda Fernando Boldrin kaydetti. Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 17 puana yükseldi, Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporÇaykur Rizespor
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