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Lider Alanyaspor uzatmada kaybetti

 Lider Alanyaspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada uzatma dakikalarında yediği golle berabere kaldı.

Lider Alanyaspor uzatmada kaybetti

 Lider Alanyaspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada uzatma dakikalarında yediği golle berabere kaldı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 20:50
Lider Alanyaspor uzatmada kaybetti

Lider Gaziantep'te son dakikada yıkıldı

   Lider Alanyaspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada uzatma dakikalarında yediği golle berabere kaldı.Süper Lig’in 9’uncu haftasına lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile uzatma dakikalarında yediği golle berabere kaldı. Karşılaşmanın 33’üncü dakikasında Papiss Cisse’nin golüyle öne geçen Alanyaspor, 90+1’inci dakika Kana Bıyık’ın kafasına engel olamadı.

Alanyaspor, 1-1 berabere biten maç sonrası puanını 18 yaptı. Trabzonspor böylece, pazartesi günü karşılaşacağı Medipol Başakşehir’i yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturma şansı yakaladı.

Puanını 12 yapan Gaziantep FK ise 9’uncu sırada yer aldı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Oğuz Ceylan, Tosca, Jefferson, Chibsah, Pawlowski (Dk. 78 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90+5 Olkowski), Kenan Özer (Dk. 60 Diarra), Twumasi

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 64 Musa Çağıran), Bakasetas (Dk. 73 Bammou), Junior Fernandes (Dk. 80 Caulker), Cisse

Goller: Dk. 33 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+1 Kana Bıyık (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Chibsah, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+3 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Dk. 66 Kaan Kanak, Dk. 90+4 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

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