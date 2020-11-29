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Lider Alanyaspor yenilmezlik serisine devam etti I Alanyaspor 1-Konyaspor 0  

Lider Alanyaspor Konyaspor'u 1-0 yenerek yenilmez serisine devam etti.

29 Kasım 2020 Pazar 19:20
Lider Alanyaspor yenilmezlik serisine devam etti I Alanyaspor 1-Konyaspor 0  

Lider Alanyaspor yenilmezlik serisine devam etti I Alanyaspor 1-Konyaspor 0  

   Lider Alanyaspor Konyaspor'u 1-0 yenerek yenilmez serisine devam etti.Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak formunu devam ettirdi.

Ligin yenilgisiz tek takımı Alanyaspor, iki haftadır kazanan rakibi Konyaspor’u Babacar’ın golüyle mağlup etti.Karşılaşmada dakikalar 37’yi gösterirken defanstan hızlı çıkan Alanyaspor, orta sahadan top süren Efecan’ın yerden defansın arkasına gönderdiği ara pasla buluşan Babacar ile sonuca gitti: 1-0.

Geride kalan dakikalarda ise iki takımın teknik direktörleri de 5’er oyuncu değiştirdi ancak skor değişmedi.

Bu sonucun ardından lider Alanyaspor 23 puanla liderliğini devam ettirdi. Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. 9 Aralık Çarşamba günü ise erteleme maçında Göztepe’nin konuğu olacak.

Konyaspor da Cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile 3 puan için kozlarını paylaşacak.

  

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporKonyaspor
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