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Lider Arsenal deplasmanda kazandı...Leeds United 0 - Arsenal 1

 İngiltere Premier Lig 10. hafta maçında lider Arsenal deplasmanda Leeds United'i 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

16 Ekim 2022 Pazar 18:34
Lider Arsenal deplasmanda kazandı...Leeds United 0 - Arsenal 1

Lider Arsenal deplasmanda kazandı...Leeds United 0 - Arsenal 1

   İngiltere Premier Lig 10. hafta maçında lider Arsenal deplasmanda Leeds United'i 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 35. Dakikasında lider Arsenal Bukayo Saka ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Arsenal’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Leeds United’te Rodrigo yerini Patrick Bamford’a bıraktı.62. dakikada Arsenal’de William Saliba sarı kart gördü.64. dakikada Leeds United, Patrick Bamford’un ayağından penaltı kaçırdı.73. dakikada Arsenal’de Martin Ödegeard yerini Fabio Vieira’ya bıraktı.75. dakikada Leeds United’te Jack Harrison yerini Mateusz Klich’e bıraktı.76. dakikada Arsenal’de Ben White yerini Kieran Tierney’e bıraktı.82. dakikada Arsenal’de Bukayo Saka ve Gabriel Jesus oyundan çıktılar.Yerine Rob Holding ve Eddie Nketlah oyuna girdi.85. dakikada Leeds United’te Marc Roca yerini Crysencio Summerville’ye bıraktı.89. dakikada Leeds United'te Luis Sinisterra yerini Joe Gelhardt'a bıraktı.90+2. dakikada Leeds United bir kez daha penaltı kazandı.Arsenal'de Gabriel kırmızı kart gördü.WAR incelemesi sonucu penaltı ve Gabriel'in kırmızı kartı iptal oldu.Gabriel sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Arsenal deplasmanda Leeds United’i 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Bu sonuçla Arsenal puanını 27 yaparken, Leeds United 8 puanda kaldı.

 Leeds United:Illan Meslier, Robin Koch, Liam Cooper, Pascal Struijk, Brenden Aaronson, Marc Roca, Jack Harrison, Tyler Adams, Rasmus Nissen, Rodrigo , Luis Sinisterra 

Teknik Direktör:Jesse Marsch

Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Takehiro Tomiyasu, Thomas, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus    

Teknik Direktör:Mikel Arteta

Anahtar Kelimeler:
Leeds UnitedArsenal
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