Lider Arsenal doludizgin

İngiltere Premier Ligi 14. Hafta maçında lider Arsenal deplasmanda Wolverhampton’u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.Karşılaşmanın 16. Dakikasında Arsenal’de Granit Xhaka yerini Fabio Vieira’ya bıraktı.37. dakikada Wolverhampton’da Toto Gomes sarı kart gördü.45. dakikada Wolverhampton’ta Boubacar Traore sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikada Arsenal’de Thomas sarı kart gördü.54. dakikada Arsenal Martin Ödegaard ile 1-0 öne geçti.60. dakikada Arsenal’de Gabriel sarı kart gördü.68. dakikada Wolverhampton’da Joao Moutinho ve Nelson Semedo oyundan çıktılar.Yerine Daniel Podence ve Dexter Lembikisa oyuna girdiler.

75. Dakikada Arsenal Martin Ödegaard ile 2-0 öne geçti.80. dakikada Wolverhampton’da Toto Gomes oyundan çıktı.Yerine Matheus Nunes oyuna girdi.90. dakikada Arsenal’de Bakayo Saka, Fabio Vieira ve Oleksandr Zinchenko oyundan çıktılar.Yerine Reiss Nelson, Mohamed Elneny ve Cedric Soares oyuna girdiler.90+2. Dakikada Wolverhampton’da Hugo Bueno sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve lider Arsenal deplasmanda Wolverhampton’a 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Bu sonuçla Arsenal puanını 37 yaparken, Wolverhampton 10 puanda kaldı.

Wolverhampton:Jose Sa,Nathan Michael Collins,Nelson Semedo,Max Kilman,Tote Gomes,Boubacar Traore,Ruben Neves,Joao Moutinho,Gonçalo Guedes,Adama Traore,Hugo Bueno

Arsenal:Aaron Ramsdale,Ben White,Gabriel,William Saliba,Oleksandr Zinchenko,Thomas,Martin Ödegaard,Granit Xhaka,Bukayo Saka,Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli