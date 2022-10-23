Lider Arsenal ilk beraberliğini aldı...Sounthampton 1 - Arsenal 1
Premier Lig 11. hafta maçında lider Arsenal deplasmanda Southampton'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 11. dakikasında Arsenal Granit Xhaka ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Arsenal'da Bukayo Saka sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Arsenal'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. Dakikada Southampton, Stuart Armstrong skoru 1-1 yaptı.71. dakikada Arsenal’de Gabriel Martinelli ve Ben White oyundan çıktılar.yerine Eddie Nketiah ve Kieran Tieney oyuna girdiler.73. dakikada Southampton’da Joe Aribo ve Adam Armstrong oyundan çıktılar.Yerine Che Adams ve Thed Walcott oyuna girdiler.80. dakikada Southampton’da Stuart Armstrong yerini Samual Edozie’ye bıraktı.83. dakikada Arsenal'de Martin Ödegaard yerini Fabio Vieira'ya bıraktı.89. dakikada Southampton'da Theo Walcott sarı kart gördü.90+3. dakikada Southampton'da Lyanco Vojnovic sarı kart gördü.
Southampton:Gavin Bazunu, Lyanco Vojnovic, Duje Caleta-Car, Mohammed Salisu, Joe Aribo, James Ward-Prowse, Stuart Armstrong, Mohamed Elyounoussi, Ibrahima Diallo, Adam Armstrong, Romain Perraud
Teknik Direktör:Ralph Hasenhüttl
Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Takehiro Tomiyasu, Thomas, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus
Teknik Direktör:Mikel Arteta