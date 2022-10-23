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Lider Arsenal ilk beraberliğini aldı...Sounthampton 1 - Arsenal 1

Premier Lig 11. hafta maçında lider Arsenal deplasmanda Sounthampton'la 1-1 berabere kaldı.

23 Ekim 2022 Pazar 17:53
Lider Arsenal ilk beraberliğini aldı...Sounthampton 1 - Arsenal 1

Lider Arsenal ilk beraberliğini aldı...Sounthampton 1 - Arsenal 1

   Premier Lig 11. hafta maçında lider Arsenal deplasmanda Southampton'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 11. dakikasında Arsenal Granit Xhaka ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Arsenal'da Bukayo Saka sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Arsenal'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. Dakikada Southampton, Stuart Armstrong skoru 1-1 yaptı.71. dakikada Arsenal’de Gabriel Martinelli ve Ben White oyundan çıktılar.yerine Eddie Nketiah ve Kieran Tieney oyuna girdiler.73. dakikada Southampton’da Joe Aribo ve Adam Armstrong oyundan çıktılar.Yerine Che Adams ve Thed Walcott oyuna girdiler.80. dakikada Southampton’da Stuart Armstrong yerini Samual Edozie’ye bıraktı.83. dakikada Arsenal'de Martin Ödegaard yerini Fabio Vieira'ya bıraktı.89. dakikada Southampton'da Theo Walcott sarı kart gördü.90+3. dakikada Southampton'da Lyanco Vojnovic sarı kart gördü.

   Karşılaşma 1-1 tamamlandı.Bu sonuçla Arsenal 28 puanla liderliğini sürdürürken, Southampton puanını 12 yaptı.

 Southampton:Gavin Bazunu, Lyanco Vojnovic, Duje Caleta-Car, Mohammed Salisu, Joe Aribo, James Ward-Prowse, Stuart Armstrong, Mohamed Elyounoussi, Ibrahima Diallo, Adam Armstrong, Romain Perraud    

Teknik Direktör:Ralph Hasenhüttl

Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Takehiro Tomiyasu, Thomas, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus    

Teknik Direktör:Mikel Arteta

Son Güncelleme: 23.10.2022 18:45
Anahtar Kelimeler:
ArsenalSounthampton
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