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Lider Arsenal kayıpsız yoluna devam etti….

İngiltere Premier Ligi'nde lider Arsenal deplasmanda Brentford'u 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

18 Eylül 2022 Pazar 15:28
Lider Arsenal kayıpsız yoluna devam etti….

Lider Arsenal kayıpsız yoluna devam etti….

    İngiltere Premier Ligi'nde lider Arsenal deplasmanda Brentford'u 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.Karşılaşmada 17. dakikada Arsenal William Saliba ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Gabriel Jesus, Arsenal'i 2-0 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmanın ilk yarısı Arsenal'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Fabio Vieira’nın 49. Dakikada attığı golle Arsenal skoru 3-0 yaptı.58. dakikada Arsenal’de Granit Xhaka sarı kart gördü.63. dakikada Brentford’ta Vitaly Janrlt ve Josh Da Silva oyundan çıktı.Yerine Onyeka Frank ve Mikkel Damsgaard oyuna girdi.69. dakikada Brentford’da Mathias Jensen yerini Shandon Baptiste’ye bıraktı.

   78. Dakikada Arsenal’da Thomas ve Gabriel Martinelli oyundan çıktılar.Yerine Albert Sambi Lokonga ve Eddie Nketiah oyuna girdiler.86. dakikada Arsenal'da Takehiro Tomiyasu, Ben White'n yerine oyuna girdi.90. dakikada Arsenal'da Gabriel Jesus sarı kart gördü.90+1 dakikada Arsenal'de 15. yaşındaki genç oyuncu Ethan Chidiebere Nwaneri ve Marquinhos, Fabio Vieira ve Bukayo Saka'nın yerine oyuna girdiler.

   Karşılaşmadan Arsenal 3-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.Bu sonuçla Arsenal puanını 18 yaparak liderliğini sürdürürken, Brentford 9 puanda kaldı.

Brentford:David Raya Martin, Aaron Hickey, Rico Henry, Ben Mee, Pontus Jansson, Mathias Jensen, Bryan Mbeumo, Kristoffer Ajer, Vitaly Janelt , Josh Da Silva,Ivan Toney    

Arsenal:Aaron Ramsdale, Kieran Tierney, Ben White, Gabriel, William Saliba, Thomas, Gabriel Martinelli, Fabio Vieira, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus 

Anahtar Kelimeler:
ArsenalBrentford
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