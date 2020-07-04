Lider Başakşehir yoluna dolu dizgin devam ediyor
Lider Medipol Başakşehir Antalya deplasmanından 3 puanla dönerek liderlik koltuğunu korudu.Antalyaspor deplasmanına çıkan Başakşehir rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.Maçın başında Sinan Gümüş, 30'da ise Demba Ba net fırsatlardan yararlanamadıİlk yarı golsüz berabere sonuçlandı.
İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Başakşehir aradığı golü 71. dakikada buldu.71'de Demba Ba ile skor 1-0 oldu.90+6'da ise sahneye çıkan Elia maçın skorunu belirledi: 0-2.Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.Bu sonuçlara göre Medipol Başakşehir paunını 63'e çıkarırken, Antalyaspor 37 puanda kaldı.
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Sinan, Podolski, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk