Lider Bayern Münih farklı kazandı
Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, evinde Stuttgart'ı 4-0 yendi.Karşılaşmanın 18. dakikasında Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti.22. dakikada Bayern Münih, Serge Gnabry ile skoru 2-0 yaptı.23. dakikada Robert Lewandowski ile durumu 3-0 yapan lider Bayern Münih, 39. dakikalarda Robert Lewandowski ile 4.cü golünü de kaydetti.İlk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda gol olmayınca, karşılaşma Bayern Münih'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Bu sonuçla puanını 61'e çıkaran Bayern Münih, 57 puanı bulunan Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü.Stuttgart ise 36 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.
Son Güncelleme: 21.03.2021 17:15