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Lider Bayern Münih farklı kazandı

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, evinde Stuttgart'ı 4-0 yendi.

21 Mart 2021 Pazar 15:32
Lider Bayern Münih farklı kazandı

Lider Bayern Münih farklı kazandı

   Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, evinde Stuttgart'ı 4-0 yendi.Karşılaşmanın 18. dakikasında Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti.22. dakikada Bayern Münih, Serge Gnabry ile skoru 2-0 yaptı.23. dakikada Robert Lewandowski ile durumu 3-0 yapan lider Bayern Münih, 39. dakikalarda Robert Lewandowski ile 4.cü golünü de kaydetti.İlk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

   İkinci yarıda gol olmayınca, karşılaşma Bayern Münih'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Bu sonuçla puanını 61'e çıkaran Bayern Münih, 57 puanı bulunan Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü.Stuttgart ise 36 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

Son Güncelleme: 21.03.2021 17:15
Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihStuttgart
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