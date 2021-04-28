Lider Beşiktaş kayıpsız yoluna devam etti
Süper Lig 38.hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.Karşılaşmanın 16. dakikasında Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti.Beşiktaş'ın etkin bir futbol oynadığı ilk yarı 1-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada Beşiktaş, Gökhan Töre ile farkı ikiye çıkardı.2-0.75. dakikada Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile skoru 3-0 yaptı.87. dakikada Çaykur Rizespor, İsmail Köybaşı ile durumu 3-1 yaptı.89. dakikada Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 galibiyeti ile sona erdi.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim Ay, Montassar Talbi, İsmail, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.
Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan.