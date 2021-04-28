Lider Beşiktaş kayıpsız yoluna devam etti

Süper Lig 38.hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.Karşılaşmanın 16. dakikasında Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti.Beşiktaş'ın etkin bir futbol oynadığı ilk yarı 1-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada Beşiktaş, Gökhan Töre ile farkı ikiye çıkardı.2-0.75. dakikada Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile skoru 3-0 yaptı.87. dakikada Çaykur Rizespor, İsmail Köybaşı ile durumu 3-1 yaptı.89. dakikada Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 galibiyeti ile sona erdi.



Bu sonuçla Beşiktaş puanını 78 yaparek liderliği sürsürdü.Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.39. hafta Beşiktaş evinde Hatayspor ile oynarken, Çaykur Rizespor deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim Ay, Montassar Talbi, İsmail, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan.