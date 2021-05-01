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Lider Beşiktaş'tan, Hatayspor'a tarihi fark

Süper Lig 39. hafta maçında Lider Beşiktaş Hatayspor'u 7-0 yendi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:41
Lider Beşiktaş'tan, Hatayspor'a tarihi fark

Lider Beşiktaş'tan, Hatayspor'a tarihi fark

   Süper Lig 39. hafta maçında Lider Beşiktaş Hatayspor'u 7-0 yendi.Beşiktaş karşılaşmaya hızlı başladı.Karşılaşmanın 2. dakikasında Hatayspor, Babajide Akintola'nın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.11. dakikada Beşiktaş, Larin ile durumu 2-0 yaptı.14. dakikada Beşiktaş, Larin'in ikinci golü ile skoru 3-0 yaptı.38. dakikada N'Koudou'nun golü ile Beşiktaş 4-0 öne geçti.44. dakikada Rıdvan Yılmaz ile Beşiktaş karşılaşmada 5-0 öne geçti.İlk yarı Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına da Beşiktaş hızlı başladı.55. dakikada Larin ile Beşiktaş skoru 6-0 oldu.65. dakikada Larin 4. golünü attı ve Beşiktaş durumu 7-0 yaptı.Larin bu golle Lig'de 19. golünü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 7-0 galibiyetle ayrıldı.

   Bu sonuçla Beşiktai puanını 81 yaparken, Hatayspor 57 puanda kaldı.40. hafta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile oynarken, Hatayspor evinde Denizlispor ile oynayacak.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin.

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHataysporLider Beşiktaştan
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