Lider Beşiktaş'tan, Hatayspor'a tarihi fark
Süper Lig 39. hafta maçında Lider Beşiktaş Hatayspor'u 7-0 yendi.Beşiktaş karşılaşmaya hızlı başladı.Karşılaşmanın 2. dakikasında Hatayspor, Babajide Akintola'nın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti.11. dakikada Beşiktaş, Larin ile durumu 2-0 yaptı.14. dakikada Beşiktaş, Larin'in ikinci golü ile skoru 3-0 yaptı.38. dakikada N'Koudou'nun golü ile Beşiktaş 4-0 öne geçti.44. dakikada Rıdvan Yılmaz ile Beşiktaş karşılaşmada 5-0 öne geçti.İlk yarı Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Beşiktai puanını 81 yaparken, Hatayspor 57 puanda kaldı.40. hafta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile oynarken, Hatayspor evinde Denizlispor ile oynayacak.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Diouf