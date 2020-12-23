Lider evinde berabere kaldı I A.Alanyaspor 1-Y.Malatyaspor 1
Süper Lig’de 14. hafta maçında A.Alanyaspor evinde, Y.Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.A. Alanya’da oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Alanyaspor’un golünü 32. dakikada Khouma Babacar kaydetti.
Hafta sonu Denizlispor’a kaybeden Alanyaspor, Yeni Malatyaspor’a da takıldı ve puanını 27 yaparak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 6 haftadır yenilmeyen Yeni Malatyaspor, Alanya’da berabere kalmasının ardından puanını 20 yaptı.
Süper Lig’de hafta sonu Alanyaspor, Gaziantep FK’ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor’u ağırlayacak.