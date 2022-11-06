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Lider Eyüpspor kayıpsız devam etti...

Spor Toto 1.Lig 12. hafta naçında Lider Eyüpspor evinde Altınordu'yu 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. 

06 Kasım 2022 Pazar 21:05
Lider Eyüpspor kayıpsız devam etti...

Lider Eyüpspor kayıpsız devam etti...

   Spor Toto 1.Lig 12. hafta naçında Lider Eyüpspor evinde Altınordu'yu 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti.25. dakikada Eyüpspor, Alpaslan Öztürk ile 1-0 öne geçti.44. dakikada Altınordu'da Metehan Yılmaz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Eyüpspor, Ahmed Ildız ile skoru 2-0 yaptı.83. dakikada Altınordu'da Rıdvan Koçak sarı kart gördü.87. dakikada Eyüpspor'da Alpaslan Öztürk sarı kart gördü.89. dakikada Altınordu, Ahmet İlhan özek ile skoru 2-1 yaptı.

   Karşılaşmayı Eyüpspor 2-1 kazandı.Bu sonuçla Eyüpspor 27 puanla liderliğini sürdürürken, Altınordu, 12 puanda kaldı.

Eyüpspor:Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Murat Uçar, Uğur Demirok, Sinan Kurt, Ryan Babel, Ömer Bayram, Ahmed Ildız, Cenk Ahmet Alkılıç, Pa Dibba, Emeka Friday Eze 

Teknik Direktör:İbrahim Üzülmez

Altınordu:Ali Emre Yanar, Erdi Dikmen, Rahmi Salih Kaya, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Safa Kınalı, Rıdvan Koçak, Sami Satılmış, Şeref Özcan    

Teknik Direktör:Ufuk Kahraman

Spor Toto 1.Lig 12. Hafta Maç Sonuçları;

Spor Toto 1.Lig 12. Hafta Puan Durumu;

Spor Toto 1.Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

  

Anahtar Kelimeler:
EyüpsporAltınordu
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