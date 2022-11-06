Lider Eyüpspor kayıpsız devam etti...
Spor Toto 1.Lig 12. hafta naçında Lider Eyüpspor evinde Altınordu'yu 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti.25. dakikada Eyüpspor, Alpaslan Öztürk ile 1-0 öne geçti.44. dakikada Altınordu'da Metehan Yılmaz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Eyüpspor, Ahmed Ildız ile skoru 2-0 yaptı.83. dakikada Altınordu'da Rıdvan Koçak sarı kart gördü.87. dakikada Eyüpspor'da Alpaslan Öztürk sarı kart gördü.89. dakikada Altınordu, Ahmet İlhan özek ile skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmayı Eyüpspor 2-1 kazandı.Bu sonuçla Eyüpspor 27 puanla liderliğini sürdürürken, Altınordu, 12 puanda kaldı.
Eyüpspor:Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Murat Uçar, Uğur Demirok, Sinan Kurt, Ryan Babel, Ömer Bayram, Ahmed Ildız, Cenk Ahmet Alkılıç, Pa Dibba, Emeka Friday Eze
Teknik Direktör:İbrahim Üzülmez
Altınordu:Ali Emre Yanar, Erdi Dikmen, Rahmi Salih Kaya, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Safa Kınalı, Rıdvan Koçak, Sami Satılmış, Şeref Özcan
Spor Toto 1.Lig 12. Hafta Maç Sonuçları;
Spor Toto 1.Lig 12. Hafta Puan Durumu;
Spor Toto 1.Lig 13. Hafta Maç Programı;
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