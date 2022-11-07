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Lider Fenerbahçe 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lif 13. Hafta kapanış maçında lider Fenerbahçe evinde Sivasspor’u 1-0 yendi.

07 Kasım 2022 Pazartesi 22:11
Lider Fenerbahçe 3 puanı tek golle aldı

Lider Fenerbahçe 3 puanı tek golle aldı

   Spor Toto Süper Lif 13. Hafta kapanış maçında lider Fenerbahçe evinde Sivasspor’u 1-0 yendi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti.Karşılaşmanın 19. Dakikasında Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.25. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo sarı kart gördü.35. dakikada Sivasspor’da Abdul Keita sarı kart gördü.40. dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor sarı kart gördü.56+4. dakikada Fenerbahçe'de Michy Batsuayi sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Fenerbahçe’de Michy Batsuayi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.55. dakikada Fenerbahçe, Ender Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.60. dakikada Sivasspor’da Robin Yalçın sarı kart gördü.61. dakikada Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt, Abdül Keita ve Robin Yalçın oyundan çıktılar.Yerine Hakan Arslan, Clinton N’Jie ve Dimitris Goutas oyuna girdiler.63. dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor ve Migıel Crespo oyundan çıktılar.Yerine Miha Zajc ve Diego Rossi oyuna girdiler.

   69. dakikada Sivasspor’da Caner Osmanpaşa sarı kart gördü.75. dakikada Fenerbahçe’de Miha Zajc sarı kart gördü.83. dakikada Fenerbahçe’de Ezgjan Alioski ve İrfan Can Kahveci oyundan çıktılar.Yerine Bright Osayi-Samuel ve İsmail Yüksek oyuna girdiler.84. dakikada Sivasspor’da Caner Osmanpaşa yerini Ahmed Musa’ya bıraktı.89 dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia yerini Joao Pedro’ya bıraktı..Sivasspor’da da Dia SabiA yerini Karol Angielski’ye bıraktı.87. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart gördü.90+5. dakikada Fenerbahçe'de Altay Bayındır sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve lider Fenerbahçe evinde Sivasspor’u 1-0 yendi.Bu sonuçla lider Fenerbahçe 29 puanla liderliğini sürdürürken, Sivasspor 10 puanda kaldı. 

Kadrolar;

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu,  Serdar Aziz, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, William Arao, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Emre Mor, Enver Valencia, Michy Batsuayi

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Aaron Appidangoye, Robin Yalçın, Abdul Keita, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Süper Lig 13. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 07.11.2022 23:00
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSivasspor
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